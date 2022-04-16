Иран рассорился с талибами*

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах правительства талибов* в связи с антииранскими протестами в Афганистане. Как отмечает Сaspian News, 12 апреля министерство выразило "сильнейший официальный протест", заявив, что иранские консульства будут закрыты и все операции приостановлены до тех пор, пока талибы* не заверят Тегеран в ”полной безопасности” иранских представительств.

В ходе телефонного разговора с послом Ирана в Кабуле министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян призвал исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана взять на себя ответственность за атаки на иранские посольство и консульство. Министр также предостерег от ”происков общих врагов” Ирана и Афганистана.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также призвал "Талибан"* обеспечить безопасность иранского посольства и консульств в Афганистане. ”Безопасность посольства и миссий Исламской Республики Иран в Герате и других городах Афганистана должна быть полностью обеспечена. Необходимые гарантии должны быть предоставлены для безопасной работы наших миссий”, - заявил Хатибзаде.

Иран принял решение на следующий день после того, как афганские мятежники атаковали иранское консульство в западном городе Герат. Протестующие забросали камнями, сломали камеры видеонаблюдения и подожгли вход в иранское посольство в Кабуле. Протесты были устроены в ответ на сообщения о жестоком обращении с афганскими иммигрантами, в частности, после видео, распространенного на прошлой неделе, на котором запечатлен якобы афганский мужчина, избитый иранскими правоохранителям и другими лицами.

Отношения между странами остаются напряженными после убийства 5 апреля шиитского священнослужителя афганцем в северном иранском городе Мешхед, а также сообщений о массовых депортациях афганцев из Ирана.

После инцидента иранские власти призвали афганцев и иранцев сохранять бдительность, заявив, что инцидент в Мешхеде - это происки врагов, которые пытаются разжечь ненависть между соседями.

У Ирана общая с Афганистаном граница длиной в 900 км; в стране проживают 3,6 млн афганских беженцев. После захвата власти талибами* в августе прошлого года сотни тысяч афганских граждан бежали в соседний Иран через неофициальные пункты пересечения границы.

*Талибан" – движение запрещенное в РФ