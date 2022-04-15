Почти лето пообещал синоптик в Москве на следующей неделе

15 апр. 20:59

Значительное потепление ожидается в Москве на следующей неделе, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Улучшение погоды и потепление состоится на следующей неделе. Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет плюс 1 - плюс 6, а днем - плюс 10 - плюс 15", - цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Тишковец предупредил о холодных выходных с осадками: завтра в Москве сформируется снежный покров до 5 см, будет дуть сильный ветер, в воскресенье в столицу придут заморозки, на дорогах будет гололед.