СМИ: рейтинг доверия Байдену стремительно падает

15 апр. 21:15

Рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя, - сообщает американский телеканал CNN.

Обобщив анализ опросов, опубликованных на этой неделе четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил порядка 41%, а, по данным одного из них – лишь 33%. Это рекордно низкий показатель в сравнении со всеми предшественниками Байдена в аналогичный период президентского срока, - передает РИА Новости.

"Это действительно очень-очень плохой показатель", - резюмировал ситуацию корреспондент телеканала, отметив для сравнения: рейтинг доверия Дональду Трампу на данном отрезке президентского срока был выше, чем у Байдена - 42% против 41%.

"Когда три или четыре опроса показывают наиболее низкий показатель доверия президенту США, это свидетельствует, что перед нами президент, у которого большие проблемы", - анализирует ситуацию телеканал.