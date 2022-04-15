BOTAŞ несет серьезные убытки

Правительство Турции субсидирует значительную часть счетов за коммунальные услуги в попытке смягчить бремя растущих потребительских цен для граждан страны, однако очередное повышение неизбежно из-за увеличивающейся стоимости энергоносителей. Сейчас усиливается давление на турецкого государственного импортера энергии, нефтяную трубопроводную компанию BOTAŞ из-за увеличения цен на фоне глобального подорожания энергоносителей.

Как отмечает турецкая "Сабах", в прошлом году трубопроводному оператору и торговой компании BOTAŞ пришлось просить у Казначейства 100 млрд турецких лир ($6,8 млрд), чтобы покрыть дефицит. Убытки возросли после начала российской спецоперации на Украине, когда цены на энергоносители стали расти. Для турецкий властей это проблема, поскольку страна почти полностью удовлетворяет свои энергетические потребности за счет импорта.

BOTAŞ закупил миллиарды долларов у Центрального банка, чтобы обеспечить поставки. Любое увеличение стоимости со стороны BOTAŞ может оказать влияние на рост зависимой от экспорта экономики и усугубить давление на инфляцию. Из-за роста цен на транспортировку топлива ежегодная инфляция в Турции выросла на 61,14% в марте, достигнув 20-летнего максимума. Четверо представителей таких отраслей промышленности как сталелитейная, керамическая и цементная, наиболее зависимых от газа и электричества, сообщили, что растущие расходы приведут к подорожанию продукции.

Существенная поддержка

На данный момент BOTAŞ удерживает газовые цены для потребителей и предприятий ниже $830 за тысячу кубометров. По словам представителей компании, последнее повышение цен от 1 апреля все еще позволяет гражданам получать 70-процентную субсидию. ”BOTAŞ поддерживает домохозяйства, электростанции и промышленные предприятия. В отличие от Европы до повышения цен промышленность и электростанции платили одну восьмую стоимости, а домохозяйства - одну двадцатую, - заявил высокопоставленный правительственный чиновник. - BOTAŞ по-прежнему несет серьезные потери, но государственная политика и субсидии продолжаются”.

По подсчетам Reuters, с конца 2020 года BOTAŞ подняла цены для предприятий на 568% в турецких лирах. Повышение отражает 49-процентное падение стоимости лиры по отношению к доллару в период, кода мировые цены на энергоносители растут. ”Несмотря на рост цен BOTAŞ потеряла миллиарды долларов в первом квартале года. Если тенденция продолжится до конца года, потери будут расти в геометрической прогрессии, - сказал источник, близкий к компании. - Правительство стремится как можно дольше удерживать цены, чтобы не усиливать инфляцию, но серьезные расходы связаны с подорожанием сырья”.

В январе и феврале расходы Турции на энергетический импорт удвоились по сравнению с прошлым годом и достигли $16,6 млрд, увеличив торговый дефицит страны до 135%. Только в феврале BOTAŞ и другие государственные предприятия закупили рекордные $5,37 млрд в иностранной валюте у Центрального банка Турции. Промышленные предприятия попросили у правительства поддержку снизить 18-процентный налог на добавленную стоимость (НДС), чтобы помочь им справиться с ростом цен на газ. Они также предупредили, что дальнейшее подорожание энергоносителей отразится на стоимости продукции, усиливая инфляцию еще больше и ограничивая конкурентоспособность турецкого бизнеса.

”Цены на энергоносители уже создают серьезные проблемы для экспортеров, и теперь они достигли того уровня, когда наши расходы выше, чем у конкурентов в Европейском союзе, - говорит Эрдем Ченесиз, председатель Ассоциации экспортеров цемента, стекла, керамики и почвосмесей. - Мы можем потерять свои конкурентные преимущества по сравнению с европейскими компаниями и наши с таким трудом завоеванные экспортные рынки по всему миру”.