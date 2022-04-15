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Власти создают альтернативу Booking.com в сфере экологического туризма в России

Власти создают альтернативу Booking.com в сфере экологического туризма в России

Сервис по поиску жилья на особо охраняемых природных территориях, аналогичный покинувшему РФ Booking.com, заработает в России уже в текущем году. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

"Росзаповедцентр получил поручение создать альтернативу "Букингу" … внутри системы ООПТ. Мы компанию уже регистрируем, она находится на регистрации в Минюсте. Это буквально дело нескольких недель", - приводит слова министра ТАСС.

Он уточнил, что подготовлен план мероприятий, благодаря которым сервис в течение 2022 года станет альтернативой бывшему популярным Booking.com.

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