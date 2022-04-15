В одной из донских аптек продавали бракованные таблетки

15 апр. 20:44

В аптеках Ростовской области при выборочном контроле был обнаружен некачественный препарат для сердечных больных, - сообщает Росздравнадзор.

"Препарат "Дигоксин" производства "Усолье-Сибирского химфармзавода" оказался бракованным, он плохо растворялся. Реализация этой серии на территории региона приостановлена", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Ряд препаратов направили на лабораторную экспертизу, в том числе "Дигоксин". Это лекарство назначается для лечения сердечной недостаточности, - добавили в надзорном органе.