Похититель деревообрабатывающих станков задержан в Карачаево-Черкесии

15 апр. 20:26

Житель Черкесска подозревается в краже двух деревообрабатывающих станков, открыто уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

В полицию обратился 68-летний владелец строительной базы, который рассказал, что кто-то проник на территорию организации и украл два многоцелевых деревообрабатывающих станка, ущерб составил 190 тыс рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 42-летний местный житель.

Часть похищенного изъята, ее вернут законному владельцу. Остальное имущество разыскивается.

С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащим поведении.