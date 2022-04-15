СМИ: Папа Римский обратился к православным по случаю Пасхи

15 апр. 20:14

Папа Римский Франциск в преддверии праздника Светлого Воскресения Христова обратился ко всем православным епископам с братским пожеланием прожить эту Пасху с той же болью за мир, с какой проживают ее сейчас многие католики.

"Они тоже готовят Пасху с нами с разницей в неделю, потому что, как и восточные католики, следуют юлианскому, а не григорианскому календарю. Пользуюсь этой возможностью, чтобы направить послание братства всем моим братьям, православным епископам, которые проживают эту Пасху с той же болью, с какой проживаем ее мы, я и многие католики", - заявил понтифик в интервью первому каналу итальянского государственного телевидения Rai1, передает РИА Новости.

Отметив, как нелегко нести епископское служение, папа Франциск сказал: "Пользуюсь случаем, чтобы поприветствовать всех православных епископов как братьев по вере".

Напомним, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю, который сейчас используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквях католики в этом году отметят праздник Воскресения Христова 17 апреля.