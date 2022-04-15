Российские аграрии в этом году получат беспрецедентную поддержку от государства

15 апр. 19:59

Господдержка агропромышленного комплекса России в 2022 году достигнет беспрецедентных объемов, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом недавнего решения президента о выделении дополнительных средств на механизм льготного кредитования и строительство семеноводческих и селекционных центров мы планируем, что общий объем поддержки отрасли в рамках нашей основной госпрограммы развития АПК в этом году превысит 0,5 трлн рублей", - цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что настолько больших объемов помощи сельхозтоваропроизводители еще никогда не получали.

Патрушев отметил, что это свидетельствует о полном понимании российским руководством роли аграрного сектора для экономики и национальной безопасности РФ.