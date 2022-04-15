Медведев: РФ должна иметь биометрические данные каждого мигранта

15 апр. 19:44

Российские власти должны владеть всеми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах. В ином случае они могут отказать во въезде, отметил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае - отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок", - подчеркнул замглавы Совбеза, передает ТАСС.

Ранее сегодня прошло заседание межведомственной комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, на котором обсуждалось создание единой современной информационной системы миграционного учета.