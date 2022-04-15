Закон, регулирующий авто- и мототуризм на опасных маршрутах, примут в Карачаево-Черкесии

15 апр. 19:25

Парламент Карачаево-Черкесии сегодня принял в первом чтении законопроект об организации авто- и мототуризма на маршрутах повышенной опасности, такое сообщение распространила пресс-служба органа.

Глава Минтуризма и курортов региона Расул Текеев пояснил, что цель законопроекта - систематизировать оказание услуг по авто- и мототуризму на курортах КЧР, поскольку в данный момент никто не контролирует качество услуг, наличие водительских прав, и в целом безопасность туристов и самих организаторов..

Законопроект затрагивает ряд вопросов по обеспечению безопасности туристов, в том числе обязательную паспортизацию маршрутов и схемы движения, уточняет "Интерфакс-Юг".