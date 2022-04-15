СМИ: ВМС КСИР задержали судно с контрабандным топливом

15 апр. 19:33

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе судно, перевозившее контрабандное топливо, - заявил представитель ВМС КСИР Голам Хосейн Хосейни.

"Во время осмотра судна было обнаружено 250 тыс л контрабандного топлива. Семь членов экипажа находятся под стражей, ожидая расследования и судебного процесса", - сказал он, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim.

О принадлежности судна в сообщении не указывается.