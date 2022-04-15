Сделка с США превратит Албанию в балканский газовый хаб

Албания может занять видное место в газовом секторе Европы. Американская компания Excelerate Energy планирует использовать страну для транспортировки природного газа и продуктов газопереработки в Балканский регион, пишет Euractiv.

Но подобные планы могут прийтись не по вкусу экологическим организациям, призывающим Европейскую комиссию и региональные правительства отказаться от газа и больше инвестировать в возобновляемую энергетику, в том числе энергию солнца и ветра.

Excelerate Energy поставит Албании плавучие электростанции, что позволит стране увеличить выработку электроэнергии и соответственно нарастить ее экспорт. Кроме того, совместно с Exxon Mobil компания изучает вопрос строительства СПГ-терминала во Влере.

Генеральный директор Excelerate Стивен Кобос надеется использовать проект СПГ-терминала во Влере для расширения деятельности в других странах региона. "Для Албании это хороший энергетический проект, - заметил Кобос, рассказывая о поставке плавучих электростанций. - Мы надеемся, что это даст нам возможность поставлять и продавать оттуда природный газ в Европу".

Сейчас Албания зависит от гидроэнергетики и импорта ископаемых видов топлива, другие же страны региона в основном зависят от угля. Брюссель же призывает к использованию ветра и солнечной энергии вместо того, чтобы рассматривать природный газ в качестве переходной технологии. В Европе пытаются диверсифицировать источники поставок природного газа, чтобы уменьшить зависимость от России. Введен запрет на импорт российского угля, а запрет на импорт российской нефти может войти в шестой пакет санкций.

В марте 2021 года Албания подписала соглашение с ExxonMobil и Excelerate Energy о превращении теплоэлектростанции во Влере в терминал для сжиженного природного газа. Министр энергетики Белинда Баллуку подчеркнула необходимость для Албании и Балканского региона диверсифицировать и увеличить поставки энергоносителей. "Мы уверены, что СПГ может стать ключом к достижению этих стратегических целей", - добавила она.

В американской компании отметили, что проект повлечет за собой преобразования не только в Албании, но и во всем регионе. "Поскольку Албания стремится повысить энергетическую безопасность и устойчивость, СПГ-терминал обеспечит надежность энергосистемы страны, дополнив возобновляемые и альтернативные источники энергии, периодически демонстрирующие падение мощности", - заявил тогда Кобос.

В начале 2022 года Албанская национальная энергетическая корпорация, под контролем которой находятся основные гидроэлектростанции страны, объявила о проведении конкурса на аренду объекта тепловой генерации, который можно легко интегрировать в распределительную сеть страны. В сообщении указывалось, что корпорация хочет арендовать объект на срок от одного до трех лет. Третья сторона также должна предоставлять услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации в течение срока действия контракта и в соответствии с требованиями корпорации. Требования включают работу на легком и тяжелом топливе.

Электростанция Нарта расположена во Влере, на одном из самых чистых пляжей региона, в непосредственной близости от охраняемой территории. С момента завершения строительства в 2005 году электростанция так и не выработала ни ватта энергии из-за проблем в системе охлаждения.

Тем временем идет подготовка к модернизации линий передач между Албанией и Черногорией, разрабатывается отдельный проект строительства новой ЛЭП между Албанией и Косово. В Управлении по регулированию энергетики Албании объявили, что, хотя проект ЛЭП между Албанией и Северной Македонией мощностью 400 кВА уже находится в стадии строительства, планируется разработка проекта вторичного ЛЭП мощностью 110 кВА с Косово и еще одного с Черногорией, тоже 110 кВА.

Линия между Вау-и-Дейес на севере Албании и столицей Черногории Подгорицей мощностью 278 МВА была построена в начале 1970-х и нуждается в реконструкции. Поскольку Албания намерена построить дополнительные гидроэлектростанции на севере и газовые проекты на юге, ЛЭП могут пригодиться. Другая ЛЭП соединит с Косово подстанцию ГЭС Байрам Цурри и Кукес, расположенных в Албании.

Сегодня почти 100% электроэнергии в Албании производится на основе гидроэнергии. Однако из-за отсутствия аккумулирующих мощностей электроэнергия продается в другие страны в первые месяцы производства весной и в начале лета. Следовательно, чтобы удовлетворить спрос, Албания должна покупать ископаемое топливо зимой.

Правительство продолжает выдавать разрешения на строительство гидроэлектростанций, несмотря на постоянные предупреждения о том, что вследствие климатических изменений и глобального потепления, их строительство больше себя не оправдывает. Из-за меняющихся погодных условий и десятилетий неэффективного управления водными ресурсами на севере страны, в озерах снижается уровень воды, что угрожает и без того нестабильной энергетической ситуации.

Но использование газа также не одобряется. Недавно группа местных и европейских природоохранных организаций призвала Европейскую комиссию прекратить финансирование региональных проектов по добыче ископаемого газа, поскольку это может привязать регион к невозобновляемой энергии на десятилетия вперед.