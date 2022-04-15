Крым поможет в переподготовке педагогов Донбасса и Юга Украины

15 апр. 19:15

Крым поможет педагогам и школьникам из Донбасса и южных регионов Украины, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В Крыму окажут содействие в переподготовке педагогов из школ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Детям, прибывшим из Украины и республик Донбасса, оказывается помощь в организации учебы в крымских школах, в том числе проводится индивидуальное обучение", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Также будет проработан вопрос выдачи аттестатов выпускникам из числа детей вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также их дальнейшее поступление в учебные заведения Крыма.