Житель Дагестана расплатился с кредиторами, украв лошадей на миллион

15 апр. 18:59

Житель Хасавюртовского района украл лошадей, чтобы расплатиться с долгами. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

В среду, 13 апреля, в ОМВД по району с заявлением обратился 70-летний житель села Петраковское, который рассказал, что в марте, на окраине села, неизвестный похитил из его летнего загона 11 лошадей, стоимостью 950 тыс рублей.

Полицейские установили подозреваемого и доставили его в отдел, где 24-летний житель села Карланюрт полностью признался в содеянном.

"Он рассказал, что решился на кражу из-за имеющихся долговых обязательств. Похитив животных, мужчина поменял их на крупный рогатый скот, половину из которых впоследствии продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению", - отметили в полиции.

По факту собран материал для вынесения процессуального решения.