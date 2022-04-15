Полицейские задержали жителя Алматы, скрывшегося с места смертельной аварии

15 апр. 18:52

В Алматы задержан 36-летний местный житель, скрывшийся с места смертельной автоаварии, об этом рассказали в областном департаменте полиции.

ДТП случилось накануне на трассе Алматы-Коргас в Илийском районе. У села Отеген батыра был насмерть сбит 47-летний пешеход.

Один из участников аварии, водитель Mercedes-Benz, пытаясь уйти не наехать на человека, свернул на обочину, от чего машина опрокинулась, ее пассажиры получили травмы.

Полицейские выяснили, что еще одним участником аварии был водитель Toyota Land Cruiser. По предварительным данным, оба автомобиля ехали параллельно в попутном направлении параллельно, и оказавшийся на проезжей пешеход попадает под колеса внедорожника.

"Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был установлен и допрошен. Им оказался 36-летний житель Алматы", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Ведется расследование.