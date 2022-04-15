СМИ: Афганистан объявил два тендера на разработку рудных месторождений

15 апр. 18:51

Министерство горнорудной промышленности и нефти временного правительства Афганистана объявило два тендера на разработку крупных месторождений полезных ископаемых, - сообщил телеканал Al-Mayadeen.

Частные компании приглашаются принять участие в разработке месторождения железной руды в провинции Герат и месторождения свинца в провинции Гор: оба тендера относятся к категории "крупных национальных проектов".

Напомним, Афганистан обладает большими запасами полезных ископаемых: это литий, золото, кобальт, железная руда и медь. В 2010 году Пентагон и Геологическая служба США оценили эти запасы в $1 трлн.