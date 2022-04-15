Жителей Москвы предупредили о сильном ночном дожде

15 апр. 18:34

В ночь с 15 на 16 апреля в Москве местами пройдет сильный дождь. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в субботу в столице ожидается мокрый снег, ветер местами достигнет 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до плюс 1 градуса.

В МЧС призывают водителей значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль возле деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья.