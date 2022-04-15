Россия высылает 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве

15 апр. 18:32

РФ в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Европейском Союзе объявляет персона нон грата 18 работников представительства ЕС в Москве, такое сообщение распространила пресс-служба МИД России.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время", - говорится в нем.

В ведомстве уточнили, что соответствующая нота уже была вручена руководителю представительства ЕС в Москве Маркусу Эдереру.

Кроме того, РФ выразила протест послу ЕС в Москве в связи с необоснованной высылкой 19 сотрудников постпредства России.