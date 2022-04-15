Кубань завершит основную посевную к маю

15 апр. 18:31

Аграрные хозяйства Краснодарского края, одного из крупнейших аграрных регионов РФ, засеяли яровыми культурами более 40% сельскохозяйственных площадей, - сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

"Посевная кампания в Краснодарском крае идет высокими темпами. Все аграрии обеспечены семенным материалом, средствами защиты и удобрениями, техникой. Уже более 40% запланированной к севу площади засеяно, это свыше 700 тыс га", - рассказал он, передает "Интерфакс".

Практически завершен сев сахарной свеклы. Продолжается сев кукурузы, подсолнечника, сои, овощного гороха, и есть все предпосылки к тому, что основной сев будет завершен к 1 мая. После 25 апреля аграрии приступят к севу риса, - уточнил вице-губернатор.

Также аграрии края нарастили темпы обновления парка сельскохозяйственной техники: к 1 апреля сельхозпредприятия закупили более 900 единиц различных сельхозмашин на сумму почти 4,2 млрд рублей, причем львиная доля закупленной техники - российского и белорусского производства, - отметил Коробка.

Напомним, регион приступил к весеннему севу в последней декаде февраля. Площади сева, как и в прошлом году, составят около 1,8 млн га.