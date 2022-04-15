Узбекистан отказывается работать с российскими санкционными банками

15 апр. 18:10

Власти Узбекистана порекомендовали предприятиям страны не вести расчеты с иностранными партнерами в российских банках, подпавших под санкции Запада, - сообщили сегодня в Центробанке республики.

"Центробанку и банкам поручено провести работу с местными предприятиями, чтобы определить, не подпадают ли зарубежные партнеры под санкции, и наладить систему информирования предприятий перед проведением каких-либо экспортно-импортных операций", - отметили в регуляторе по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций и развития местной промышленности и техническому регулированию, передает ТАСС.

ЦБ Узбекистана особо подчеркнул "необходимость настоятельно рекомендовать всем клиентам перевести международные расчеты со своими зарубежными партнерами в другие банки в целях предотвращения нежелательной блокировки средств".

Накануне узбекский банк "Итак йули" ("Шелковый путь") уже приостановил проведение международных платежей по всем видам валют, кроме российских рублей, со Сбербанком, Новикомбанком, Промсвязьбанком, "ВЭБ.РФ", Тинькофф банком и другими, которые включены в санкционные списки США и ЕС.