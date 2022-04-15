Стало известно, сколько турецких судов остались заблокированными на Украине

15 апр. 17:59

На Украине в данный момент остаются заблокированными 22 турецких судна и 90 моряков, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу.

"На украинском побережье Черного моря в состоянии ожидания находятся 22 наших судна... Нам нужно вернуть их оттуда", - цитирует его "Интерфакс".

Караисмаилоглу уточнил, что часть этих судов ходят под турецким флагом, остальные - под флагами иных стран.

Министр добавил, что изначально там было около 200 турецких моряков, часть из них были эвакуированы, оставшиеся 90 человек и не просили их вывезти, поскольку не хотят покидать свои суда.