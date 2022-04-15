Самая титулованная легкоатлетка мира завершила карьеру

15 апр. 17:59

Самая титулованная легкоатлетка в истории Олимпийских игр и чемпионатов мира, американская бегунья Эллисон Феликс приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

"Я очень благодарна спорту, который изменил мою жизнь. Я всем обязана бегу, я впервые почувствовала, что мне нечего больше дать. Хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто помогал мне на этом пути", - написала 36-летняя спортсменка.

Эллисон Феликс семь раз становилась олимпийский чемпионкой и 13 раз выигрывала чемпионат мира. По количеству золотых медалей мировых первенств она обошла ямайского спринтера Усэйна Болта (11 медалей), став самой титулованной спортсменкой в истории этих соревнований.