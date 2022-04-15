Российские компании стали вдвое активнее инвестировать в интеллектуальную собственность

15 апр. 17:45

Инвестиции российских компаний в объекты интеллектуальной собственности увеличились вдвое за три года и достигли 820 млрд рублей, рассказал заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

"Интеллектуальная собственность - ключевой актив, это стало ясно видно в последние месяцы при условии санкционного давления, бизнес серьезно осознал это. За последние три года объем нематериальных активов на балансе компаний вырос в 1,3 раза, превысив 6 трлн рублей, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности выросли почти в два раза и достигли 820 млрд рублей", - цитирует его ТАСС.

Федулов указал, что результаты интеллектуальной собственности должны использоваться в рамках российской нормативно-правовой базы. В то же время, обратил внимание он, нужно соблюдать заключенные ранее международные соглашения: это поможет охранять российские права за рубежом.