Германия увеличит свой военный бюджет для помощи Украине

15 апр. 17:41

В Германии собираются увеличить военный бюджет на 2 млрд евро. Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует пойти на этот шаг в первую очередь для оказания помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным издания, канцлер Германии намерен направить дополнительно 2 млрд евро на новую военную технику. При этом около 400 млн евро из этой суммы предназначаются для Европейского фонда мира (European peace facility), закупающего оружие для Украины.

Часть других расходов направят на двусторонние поставки Украине и прочие страны.