В сирийской Хаме началось восстановление древних норий

15 апр. 17:46

В сирийской Хаме на реке Оронт началось восстановление древних водоподъемных колес, называемых нориями – это не только исторические памятники и популярные достопримечательности города, но и его символ.

"Хама известна во всем мире как единственный ныне город на Земле, где еще остались нории. И чтобы их увидеть, вы должны приехать именно к нам. В районе аль-Башрият всегда были четыре нории. К сожалению, одну за годы войны мы потеряли, но надеемся ее восстановить. А диаметр оставшихся трех - 19, 12 и 13 м. Тринадцатиметровую норию уже отреставрировали и запустили", - сообщил глава департамента по сохранению норий администрации Хамы Мухаммед ас-Саф, передает ТАСС.

Рабочие уже приступили к восстановлению 19-метрового колеса.

Нории можно встретить на мозаиках византийского периода, и возможно, первые водяные колеса были построены еще во времена Римской империи или раньше. Они использовались вначале для забора воды из рек и подачи ее через систему акведуков в города, а затем - для полива садов и полей.