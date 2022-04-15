Саудовский принц отказался продавать Илону Маску Twitter

15 апр. 18:53

Один из крупнейших акционеров Twitter, член саудовской королевской семьи принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, отверг предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о покупке социальной сети.

По его словам, предложенная Маском цена неадекватна. "Я не верю, что предложение Илона Маска ($54,2) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста", - написал принц.

Ранее сообщалось, что Илон Макс предлагает выкупить полный пакет акций Twitter по цене $54,2 за акцию.

Напомним, в настоящее время принц и его инвестиционная компания Kingdom Holding Company владеют 5,2% акций Twitter.