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Саудовский принц отказался продавать Илону Маску Twitter

Саудовский принц отказался продавать Илону Маску Twitter

Один из крупнейших акционеров Twitter, член саудовской королевской семьи принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, отверг предложение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска о покупке социальной сети.

По его словам, предложенная Маском цена неадекватна. "Я не верю, что предложение Илона Маска ($54,2) соответствует реальной стоимости Twitter, учитывая перспективы его роста", - написал принц.

Ранее сообщалось, что Илон Макс предлагает выкупить полный пакет акций Twitter по цене $54,2 за акцию.

Напомним, в настоящее время принц и его инвестиционная компания Kingdom Holding Company владеют 5,2% акций Twitter.

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