Скакуны карабахской породы впервые проданы на аукционе в Азербайджане

15 апр. 17:26

В Азербайджане впервые прошел аукцион по продаже лошадей карабахской породы, мероприятие состоялось в Гобустанском животноводческом выставочном комплексе. Такое сообщение опубликовано на сайте Минсельхоза Азербайджана.

В аукционе приняли участие местные владельцы ферм и бизнесмены. На торги были выставлены специально отобранные карабахские скакуны.

На первом этапе на аукцион были выставлены три карабахских скакуна - Султан, Сахиль и Зилахар, которые были отобраны по родословной, скаковым характеристикам, внешнему виду и другим особенностям.

Стартовая цена Султана равнялась - 30 тыс манатов, Сахиля - 5 тыс манатов, Зилахара - 7 тыс манатов.

В итоге Сахиль был продан за 5,5 тыс манатов, а Зилахар - за 7,5 тыс манатов.

На втором этапе на аукцион будут выставлены скакуны Кендир, Шабан и Сегах, выращенные на Агдамском конном заводе.