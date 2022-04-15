В Нальчике пылали две столкнувшиеся машины

15 апр. 17:17

Сегодня в Нальчике кабардино-балкарские спасатели тушили грузовик и иномарку, вспыхнувшие после столкновения на трассе, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

Несчастный случай произошел в районе 12:30 на улице Калининградской. Toyota и "Газель" двигались навстречу друг другу и сошлись в лобовом столкновении, от удара грузовик перевернулся и вспыхнул, после чего огонь перекинулся на легковушку, - передает "АиФ-Ставрополье".

54-летний владелец иномарки и 24-летний водитель "Газели" травм не получили.

Тушить пожар пришлось 10 спасателям и двум единицам техники.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП.