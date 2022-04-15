Центробанк призвал блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных россиян

15 апр. 17:07

В России могут начать блокировать онлайн-доступ к счетам подозрительных граждан. С такой рекомендацией к кредитным организациям обратился Центробанк РФ.

В сообщении, размещенном на сайте Банка России, уточняется, что подозрительными клиентами считаются лица из базы данных ЦБ о мошеннических переводах.

В том случае, если банк замечает нетипичные операции по картам и счетам этих клиентов, то может временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. "При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счётом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу", - сказано в тексте.

При этом в ЦБ РФ рекомендуют оповещать человека о приостановке, указав причину. Возобновить доступ к счету можно будет после личного обращения в банк.

В Центробанке также пояснили, что данная мера направлена на борьбу с дроперами, которые используют дистанционные банковские каналы для вывода и снятия с чужих счетов похищенных денег.