Кисловодск установил рекорд по турпотоку

15 апр. 16:51

В первые три месяца этого года Кисловодск посетили свыше 70 тыс человек - н 40% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

"За первый квартал 2022 года в здравницах и пансионатах Кисловодска отдохнуло более 70 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем в 2021 году. И это без учета частного сектора и экскурсий без ночлега. Это исторический рекорд", - написал глава города-курорта Евгений Моисеев в своем телеграм-канале.

Моисеев выразил уверенность, что "этот год станет рекордным для Кисловодска по объему туристического потока".

Курорт предлагает отдыхающим 123 объекта для размещения общей емкостью 15 тыс мест.