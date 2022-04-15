В Грузии опубликовали опросник о готовности стать страной-кандидатом на вступление в ЕС

15 апр. 16:37

Правительство Грузии опубликовало опросник Европейского союза, который был передан стране для подготовки мнения по поводу поданной ею заявки на вступление в ЕС.

Документ включает в себя политическую и экономическую части. В нем, в частности, есть вопросы, связанные с конституционным строем республики, принципом разделения ветвей власти и верховенством закона.

Как следует из опросника, ЕС интересуется, насколько в Грузии сбалансированы исполнительная, законодательная и судебная власти. ЕС также интересуется работой Конституционного суда, принципами назначения судей и уровнем его независимости.

В ближайшее время Грузия получит вторую часть опросника, в котором будет акцентировано внимание на отраслевых темах и совместимости с законодательством ЕС в соответствии с секторами.

Первая часть опросника размещена на сайте правительства Грузии.