В Калужской области задержали экстремистов из запрещенной группировки

15 апр. 16:35

Четыре радикала из запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" задержаны в Калужской области, один из них готовил теракт на военных объектах региона, сообщает пресс-служба ФСБ.

"На территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона", - сказано в сообщении.

Подозреваемых задержали, в тайнике нашли компоненты самодельного взрывного устройства. Также в изъятых средствах связи нашли инструкции по изготовлению бомбы и переписка с находящимися на Ближнем Востоке боевиками.