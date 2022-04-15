WhatsApp станет соцсетью

15 апр. 16:34

Мессенджер WhatsApp вскоре обретет функции социальной сети.

Разработчики решили внедрить в мессенджер сообщества. Сообщества позволяют объединять целые группы людей и создавать отдельные чаты внутри.

Пользователи WhatsApp смогут создавать сообщества, а администраторы - управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Кроме того, можно будет продолжать вести в группе отдельные чаты.

Поиск новых сообществ пока не будет доступен в WhatsApp. Разработчики приложения намерены ограничить возможность пересылки сообщений, чтобы сократить распространение дезинформации в группах сообщества.

Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование.

Тестирование новой функции начнется уже на этой неделе.