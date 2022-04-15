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Азербайджан и Грузия планируют увеличить объем грузоперевозок

Азербайджан и Грузия планируют увеличить объем грузоперевозок

Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией необходимо увеличить, об этом было сказано на встрече главы Минэкономики Грузии Левана Давиташвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Стороны на встрече обсуждали значение реализации совместных проектов в области сельского хозяйства и в других отраслях экономики, отметили ключевую роль двустороннего экономического сотрудничества.

Давиташвили отметил тесные связи между странами. Он напомнил о региональном и глобальном значении реализуемых Азербайджаном и Грузией энергетических и транспортных проектов.

Ильхам Алиев, в свою очередь, рассказал о необходимости увеличить объемы грузоперевозок между странами, а также пропускную способность существующей инфраструктуры. По его словам, для этого есть хорошая основа.

Кроме того, Алиев выразил удовлетворение ростом товарооборота, подчеркнув важность определения перспектив дальнейшего увеличения его объема.

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