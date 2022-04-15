Канатная дорога соединит Сочи и гору Ахун

15 апр. 16:11

Город Сочи и гору Ахун свяжет канатная дорога, в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации, строительство начнется в следующем году.

"По итогу жители и гости города смогут увидеть красивую территорию и всего за 10 минут добраться до вершины горы", - сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Гора Ахун находится на территории Сочинского национального парка, поэтому все работы контролируются Минприроды России.

Объем инвестиций составит свыше 4 млрд рублей, половина этой суммы уйдет на сопутствующую туристско-рекреационную инфраструктуру.

Ожидается, что канатная дорога будет готова к лету 2024 года.