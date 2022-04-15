В Москве подешевели квартиры в новостройках

15 апр. 16:09

Квартиры в новостройках Москвы стали стоить дешевле. Об этом сообщают эксперты рынка недвижимости.

Столица стала единственным крупным городом России, где в первом квартале 2022 года подешевели квартиры в новых домах. В настоящее время средняя цена за 1 кв метр нового жилья составляет 267,6 тыс рублей, отмечают эксперты.

"На фоне общего роста цен в течение первого квартала небольшое снижение наблюдалось только в Москве (минус 3%)"? - цитирует свой источник ТАСС.

При этом по сравнению с последней четвертью 2021 года наблюдается удешевление нового жилья. В сравнении с первым кварталом прошлого года цены подросли на 31%.