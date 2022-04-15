Российские туристы заинтересовались Туркменистаном

15 апр. 15:55

Число поисковых запросов о Туркменистане как о туристическом направлении резко выросло в российском сегменте интернета, пишет Turkmenportal.

В марте и первой половине апреля россияне на 270% чаще искали билеты в Туркменистан, чем в феврале. Также среди популярных направлений весной оказались Казахстан - плюс 130%, Израиль - плюс 127%, Монголия - плюс 126%, Сербия - плюс 120%.

В Туркменистане расположены, включенные в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, древние города, также через территорию республики проходил Великий Шелковый путь.