В США высказались за продолжение контактов с Россией на уровне посольств

15 апр. 15:52

США и Россия поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

При этом он подчеркнул, что США считают особенно важным сохранять дипломатические отношения во время роста напряженности. "Мы считаем, что дипотношения, возможность четко, эффективно и зачастую откровенно поддерживать контакт важны во все времена, но это особенно важно в периоды роста напряженности", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его мнению, это, в частности, важно на фоне ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.