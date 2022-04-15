Медведев заявил о необходимости тщательного отслеживания притока мигрантов в Россию

15 апр. 15:50

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо использовать новые меры для более тщательного отслеживания потока мигрантов в страну.

"Новые меры должны более тщательно контролировать приток мигрантов в страну, чтобы проще было получить все необходимые сведения о каждом иностранце, который пересек границу, собирается жить, работать в нашей стране", - приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что "современные цифровые технологии помогут усовершенствовать данную работу, их надо использовать всемерно".