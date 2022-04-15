На Украину едет парламентская делегация Грузии

15 апр. 15:41

В пятницу, 15 апреля, на Украину приедет грузинская делегация во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Об этом сообщил вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе.

"Уверяю вас, меньше всего всех интересует, будет ли в этой делегации одним человеком больше или меньше от "Национального движения". Вопрос касается Грузии и отношений двух стран", - цитирует его "Sputnik Грузия".

В состав делегации войдут девять человек, четверо из которых - представители большинства, а пять - оппозиции. Представители крупнейшей партии "Единое национальное движение" и парламентской политической группы "Европейские социалисты" приняли решение отказаться от визита.