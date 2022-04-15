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Матвиенко намерена посетить осенью Китай

Матвиенко намерена посетить осенью Китай

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко собирается осенью 2022 года посетить Китай для участия в межпарламентской комиссии Федерального собрания и парламента КНР. Об этом она заявила на сегодняшней встрече председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит посетить вашу замечательную страну, как мы и планировали осенью этого года для участия в восьмом заседании межпарламентской комиссии", - сказала председатель Совфеда.

Она отметила, что созданная в 2005 году межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР является стержневым элементом российско-китайского сотрудничества. "Уверена, что востребованность работы нашей комиссии будет год от года возрастать", - цитирует Матвиенко ТАСС.

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