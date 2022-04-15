Новак: США и Британия не в состоянии снизить энергозависимость от России

15 апр. 15:30

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что США и Великобритания последние годы заверяли в снижении своей зависимости от энергоресурсов из России, однако статистика говорит об обратном.

"Несмотря на заверения официальных лиц этих стран в последние годы о снижении зависимости от российских энергоресурсов, статистика говорит о прямо противоположной тенденции", - написал он в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика", сообщает РИА Новости.

По его словам, если в США поставки российского газа не осуществляются, то его доля в общем импорте Великобритании с нулевых показателей в 2017 году выросла до более чем 6% по итогам 2021 года.