Вильфанд рассказал, когда весна порадует москвичей

15 апр. 15:21

Весенняя погода вернется в Москву на следующей неделе, сообщил Агентству городских новостей "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в понедельник ожидаются разрывы облаков, ночью будут видны звезды, днем иногда будет появляться солнышко, будет облачно, но с прояснениями, а температура поднимется уже до плюс 8-10 градусов", - рассказал он.

Затем воздух прогреется еще сильнее. "В дальнейшем ожидается повышение температуры и более весенняя погода. Уже 19 апреля, во вторник, температурный фон будет стремиться к плюс 15 градусам, а в среду уже достигнет этой отметки и даже перевалит за нее", - пообещал Вильфанд.

Он отметил, что такую погоду принято считать весенней.

Напомним, в предстоящие выходные в Москву вернется зима, в субботу выпадет снег.