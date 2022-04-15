СМИ: новой зоной соперничества России и НАТО может стать Арктика

15 апр. 15:04

Арктика может превратиться в новую зону для соперничества НАТО и России, говорится в статье Руне Вейхерта в немецком журнале Stern.

"Это регион, имеющий стратегическое значение для безопасности всего Евроатлантического региона, он имеет решающее значение для коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. Это также регион растущей стратегической конкуренции", - приводятся в статье слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В материале говорится, что реальная причина внимания НАТО к Арктике - природные ресурсы. "Природные ресурсы, такие как газ и нефть, в основном находятся в российской части Арктики. Даже если Европа захочет отделить себя от ископаемого топлива от России, континент все равно зависит от нее", - отмечает издание.

Арктика богата не только энергоресурсами. "Полезные ископаемые, рыбные запасы, более короткие судоходные пути между Азией и Европой - все это делает Арктику интересной для многих стран. Изменение климата и таяние льдов открыли ресурсы - или сделают это в ближайшие годы", - считает Вейхерт.

США и Канада уже начали усиливать "северный фланг" альянса, состоящий также из датской Гренландии и Норвегии, пишет издание.

"Присутствие НАТО не является провокацией. Скорее оно предназначен для того, чтобы избежать конфликта и сохранить мир. Тем не менее напряженность в регионе, скорее всего, не снизится, а возрастет", - заключает журналист.