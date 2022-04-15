Зеленский обидел своего спонсора

На днях благодаря утечке в немецком таблоиде стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский отказался встречаться в Киеве с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, который собирался посетить столицу Украины вместе с лидерами стран Восточной Европы. Поводом к такому демаршу Киева стало то, что Штайнмайер якобы слишком мягко относится к России. Известно, что бывший глава МИД Германии и экс-руководитель администрации Герхарда Шредера участвовал в реализации проекта "Северный поток-1" и является автором формулы для решения украинского конфликта. Киев воспринимает оба проекта как антиукраинские. Газопроводы по дну Балтики обнуляли значение украинского транзита, а "формула Штайнмайера" воспринимается Киевом как затягивание времени по Донбассу, выгодная Москве.

Как бы там ни было, президента ФРГ в Украину не пустили. Германия играет ключевую финансовую роль в Евросоюзе, который многие годы снабжает Украину деньгами. Кроме того, ФРГ поставляет Украине противотанковое вооружение и собирается передать ей танки и БТРы. Об этом, комментируя поступок Зеленского, напоминает редактор одной из ведущих немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер. "Однако объявлять его нежеланным гостем было не самым мудрым решением. Это не делает визит Шольца в Киев более вероятным. Из этого оскорбления Путин почерпнет надежду на то, что в стане его противников появятся первые трещины. При всем сочувствии к безвыходному положению украинцев, любой, у кого есть такой враг, как Путин, не должен добровольно напрягать свои отношения с друзьями, особенно с их крупнейшим финансистом", - пишет он.

"Дойче Велле" (СМИ, выполняющее функцию иноагента) считает, что Зеленский может расколоть Германию. "Объявляя приезд Штайнмайера нежелательным, украинское правительство бьет мимо цели, поскольку сжигает мосты. Теперь канцлер Германии уж точно не поедет в Киев. Уважение к высшей государственной должности ФРГ запрещает ему это делать. Так что последствия такого решения для Украины могут оказаться тяжелыми - и тот факт, что четыре других президента все равно приедут в Киев с визитом, этого не изменит. Все это только делает никому не нужный раскол в Европе еще более заметным. Резкий жест Зеленского ставит под угрозу и большую симпатию по отношению к Украине в Германии. Между тем она необходима германскому правительству, чтобы оставаться сильным и стабильным на внутриполитической арене и чтобы иметь возможность оказывать помощь и в будущем. Если Германия окажется расколотой, это не поможет никому", - говорится в колонке издания.

Обиделись на Зеленского не только немецкие журналисты, но и политики. Причем со всех политических флангов. Лидер "зеленых" и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает решение ошибкой. "К сожалению, вынужден сказать так: украинская сторона допустила дипломатическую ошибку. Федеральный президент — это Германия. И поэтому отказ от президента Штайнмайера — это отказ для Германии", — сказал он.

Председатель парламентской фракции правящей СДПГ Рольф Мютцених воззвал к приличию: "Я ожидаю, что украинские представители будут придерживаться хотя бы минимального уровня дипломатического этикета и не станут неподобающим образом вмешиваться во внутренние дела нашей страны".

Внешнеполитический эксперт СвДП Александер Ламбсдорф считает вердикт "крайне неудачным", а также "ошибкой", которая сделает визит в Киев канцлера Олафа Шольца невозможным. Такой визит стал бы "афронтом" по отношению к Шольцу, считает он. Официальный представитель канцлера Вольфганг Бюхнер напомнил Зеленскому, что Штайнмайер "очень четко и однозначно" выступал на стороне Украины.

Таким образом, своим недальновидным решением Зеленский нанес немалый урон украино-германским отношениям. Представители всех трех правящих партий – СДПГ, "Зеленые" и СвДП раскритиковали отказ в приеме Штайнмайера в Киеве. Если украинский президент продолжит "охоту на предателей", то Берлин, и не только он, может передумать насчет курса на отказ от российских энергоносителей и насчет поставки тяжелых вооружений. Эти вопросы и так вызывают раскол в правящей "светофорной коалиции".