Полад Бюльбюль оглы встретился с замглавы МИД России

15 апр. 14:51

В пятницу состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы.

На официальном сайте МИД сообщается, что стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в первую очередь в контексте реализации положений Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года.

Также в ходе встречи был затронут ряд аспектов региональной проблематики, касающихся практической реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.