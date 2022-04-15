Рим не будет платить за российский газ в рублях

15 апр. 14:45

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что его страна отказывается платить за российский газ рублями.

"Мы не можем платить в рублях. Россия ввела схему двойного счета с евро в рубли, это невозможно, потому что означало обход санкций в отношении Центробанка", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

По словам Ди Майо, с технической точки зрения такими требованиями Москва вводит эмбарго против самой себя.

Министр напомнил, что Рим ищет новые каналы поставок топлива и 20-21 апреля глава итальянского правительства Марио Драги посетит Анголу и Конго. Ранее он уже побывал в Алжире и договорился о наращивании поставок газа, которые, по его мнению, должны заменить часть импорта из России.

"Я убежден, что Италия не должна терпеть никакого шантажа. Мы должны диверсифицировать поставки. Пока мы этого не сделали, но мы должны. И очевидно, что в этом нужна предельная осторожность", - добавил Ди Майо.