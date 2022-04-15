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Махачкалинские вандалы снесли будки для бездомных животных

Махачкалинские вандалы снесли будки для бездомных животных

Вандалы сломали будки для бездомных животных, которые были установлены в махачкалинских парках, сообщила блогер Салихат Магомедова.

Ранее она объявила сбор на установку в парках домиков для бездумных кошек и собак - за сутки было собрано около 300 тыс рублей. На эти деньги удалось купить и установить 21 будку.

По словам блогера, злоумышленники сломали две будки.

"Мало того, что разбили, так еще и мусор оставили. Можно не испытывать симпатии к животным, не любить, даже бояться, но причинять вред, портить, разрушать - это что вообще? Как это называется?", - написала Магомедова в соцсети.

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