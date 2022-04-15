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Turkish Airlines вновь позволил покупать билеты за рубли

Turkish Airlines вновь позволил покупать билеты за рубли

Национальная турецкая авиакомпания Turkish Airlines вернула россиянам возможность покупать билеты за рубли, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Там же уточнили, что данная функция была недоступна для туристов на протяжении последних двух месяцев. Теперь путешественники снова могут оплатить проездные документы на официальном сайте авиаперевозчика картой "Мир". При этом платеж будет произведен в рублях.

Эксперты ассоциации также напомнили, что покупка билетов картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, все еще невозможна.

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